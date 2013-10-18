В Москве состоится пресс-конференция «Традиционные религии против эскалации вражды»

18 октября в пресс-центре РИА «Новости»

Сегодня, 18 октября, в 11.00 в международном пресс-центре РИА «Новости» пройдет пресс-конференция на тему «Традиционные религии против эскалации вражды. Вызовы межнациональному и межрелигиозному миру, совместный ответ на них». В пресс-конференции участвуют: председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин; заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России, заместитель председателя Совета муфтиев России Харис Саубянов; вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) по связям государственными, общественными организациями раввин Зиновий Коган; постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве Санджай-лама Андрей Бальжиров. Патриархия.ru

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