В Москве состоится пресс-конференция «Традиционные религии против эскалации вражды»
18 октября в пресс-центре РИА «Новости»
Сегодня, 18 октября, в 11.00 в международном пресс-центре РИА «Новости» пройдет пресс-конференция на тему «Традиционные религии против эскалации вражды. Вызовы межнациональному и межрелигиозному миру, совместный ответ на них».
В пресс-конференции участвуют:
председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин;
заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России, заместитель председателя Совета муфтиев России Харис Саубянов;
вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) по связям государственными, общественными организациями раввин Зиновий Коган;
постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве Санджай-лама Андрей Бальжиров.