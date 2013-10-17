В Москве рассмотрят подвиг новомучеников в научно-богословском контексте

С 24 по 26 октября в Москве пройдет конференция «Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий», сообщаетсайт Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Форум организуется по решению руководства Общецерковной аспирантуры и докторантуры при участии Мемориального научно-просветительского центр «Бутовский полигон» и поддержке Фонда «Русский мир».

В рамках конференции запланированы дискуссии с участием российских и зарубежных ученых, церковных, государственных и общественных деятелей, посвященные истории мученичества, подходам к рассмотрению мартирологическим проблемам, вопросам увековечения памяти пострадавших за веру и безвинно пострадавших в эпоху массовых репрессий.

Правмир