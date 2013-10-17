Оболонское управление юстиции зарегистрировало "церковь", которая пародирует религии
15:27, 17 октября 2013Общество
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Оболонское управление юстиции в Киеве зарегистрировали церковь макаронного монстра.
Это так называемая Украинскую пастафарианская Церковь – ветвь международной пародийной религии. Ее еще называют Церковью Летающего Макаронного монстра, придумал ее американец Бобби Хендерсон в 2005 году.
Он выдумал историю про Макаронного монстра в знак протеста против властей штата Канзас, которые хотели ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу научному эволюционному учению.
Согласно учению пастафарианства, первыми представителями религии были пираты.
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