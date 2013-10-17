Оболонское управление юстиции зарегистрировало "церковь", которая пародирует религии

Оболонское управление юстиции в Киеве зарегистрировали церковь макаронного монстра.

Это так называемая Украинскую пастафарианская Церковь – ветвь международной пародийной религии. Ее еще называют Церковью Летающего Макаронного монстра, придумал ее американец Бобби Хендерсон в 2005 году.

Он выдумал историю про Макаронного монстра в знак протеста против властей штата Канзас, которые хотели ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу научному эволюционному учению.

Согласно учению пастафарианства, первыми представителями религии были пираты.

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