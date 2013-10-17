Фильм «Лука» получил два главных приза кинофестиваля «Покров»

Главный приз кинофорума в основном конкурсе игрового кино получил украинско-белорусский фильм «Лука», в основе сюжета которого - драматичная судьба величайшего хирурга и священнослужителя – В. Ф. Войно-Ясенецкого (Луки). А исполнитель главной роли Луки в зрелые годы – Виталий Безруков – признан лучшим актером.

14 октября 2013 года на торжественной церемонии в Киеве были названы победители XI МКФ «Покров». Из 150 фильмов более 60 картин стали участниками конкурсных программ фестиваля, а призеров в четырех основных категориях определило авторитетное жюри во главе с Егором Бенкендорфом.

Это была мировая премьера фильма «Лука», производство которого завершилось всего месяц назад, а работа длилась около трех лет при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры республики Беларусь.

Представили фильм украинской публике исполнители главных ролей Андрей Саминин, Екатерина Гусева, Виталий Безруков, Алексей Шевченков, которые рассказали насколько волнительно и ответственно создавать достоверные образы реально существующих известных героев, а тем более, если речь идет о жизненном пути одного из самых известных и почитаемых канонизированных святых как на территории СНГ, так и за его пределами.

По словам генерального продюсера фильма Олега Сытника, в ближайшее время фильм примет участие в авторитетных кинофестивалях России, Греции, Республики Беларусь и Италии, а уже в 2014 году выйдет в прокат.

ПРАВМИР