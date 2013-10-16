Эмир Кустурица примет участие во всеукраинском концертном туре «Мы едины»

В Украине 19 октября - 9 ноября состоится масштабный концертный тур «Мы едины», посвященный 70-летию начала освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН организаторы - международная общественная организация «День Крещения Руси», тур пройдет по крупным городам Украины. Откроется тур концертом в Севастополе 19 октября в 18.00 на площади Нахимова. В тот же день в 16.00 в Севастопольском городском совете состоится пресс-конференция по поводу старта всеукраинского тура «Мы едины».

«Идея тура «Мы едины» - сохранение исторической памяти и правды, развитие у молодых людей чувства патриотизма и любви к Родине, реализованных по принципу народной дипломатии. На сцены городов выйдут творческие коллективы, ветераны, известные и уважаемые граждане стран, которые принимали участие в освобождении Украины и Великой Победе», - сообщили организаторы.

В разных городах Украины выступят группы «С.К.А.Й.» (Украина), «Чайф» (Россия), «Разные люди» (Украина, Россия), «Антитела» (Украина), «Кубанский казачий хор» (Россия), «Песняры» (Беларусь), Эмир Кустурица и TheNoSmokingOrchestra (Сербия), «Братья Карамазовы» (Украина).