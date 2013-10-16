Неизвестные взломали сайт Совета муфтиев России

Официальный сайт одной из крупнейших мусульманских организаций страны - Совета муфтиев России, подвергся во вторник атаке хакеров, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Пока сайт недоступен, его администраторы работают над решением проблемы, но уже в ближайшее время сайт возобновит работу", - отметили в пресс-службе организации. Там также добавили, что попытки взлома отмечались начиная со вечера понедельника.

Хакерскую атаку уже прокомментировали в Рунете. Блоггер teh-nomad написал, что взломано было три сайта: Сайт председателя Совета муфтиев Равиля Гайдутдина, Московской соборной мечети, Сайт Совета муфтиев России.

Cейчас, как пишет блоггер, там показывается "ошибка 403" и "картинки не видно". Под картинкой teh-nomad имеет в виду изображение свиньи, держащей в зубах "Коран". Над картинкой помещено обращение, начинающееся словами: "Здравствуйте, мусульмане. Обращаются к вам жители Москвы..."

В Совете муфтиев выразили сожаление, что сайт был взломан в праздник Курбан-байрам, отметив, что "в данном действе продемонстрирован грех низменности и подлости".

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