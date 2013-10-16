В Киеве открылась международная конференция по борьбе с антисемитизмом

Международная конференция по проблемам антисемитизма началась 15 октября 2013 года в столичном Фэрмонт Гранд Отеле, сообщает ИРС.

Конференция посвящена 100-летию так называемого "Дела Бейлиса" – показательному судебному процессу над киевским евреем Менделем Бейлисом, которого по поддельным доказательствам пытались обвинить в ритуальном убийстве.

В своем вступительном слове организатор мероприятия, президент «Украинского Еврейского Комитета» Александр Фельдман подчеркнул, что Дело Бейлиса является важной страницей в истории антисемитизма и в истории становления гражданских свобод.

"100 лет назад зарождающееся гражданское общество победило ксенофобский произвол. Простые киевские обыватели из числа присяжных продемонстрировали мудрость, которой так не хватало многим государственным деятелям прошлого", – заявил Фельдман.

По его словам, главным средством борьбы против антисемитизма должна стать борьба с невежеством путем просвещения и расширения образовательных программ.

Представитель украинской власти Вице-премьер-министр Александр Вилкул зачитал приветствие от Президента Украины и со своей стороны заверил участников конференции, что борьба с ксенофобией, расизмом и антисемитизмом ведется в Украине на уровне государственной политики.

"Украина учит уроки прошлого. Мы помним события 100-летней давности, но строим сегодняшний день и направлены в будущее. Уже 22 года независимая Украина – это толерантная страна, которой чужды любые проявления расовой и религиозной ненависти. Сегодня в Украине в мире и согласии проживают сотни национальностей и религиозных конфессий, что является одним из важных достижений нашего государства", – подчеркнул Вице-премьер-министр Украины.

Посол Государства Израиль в Украине Реувен Дин Эль предложил разработать концепцию, которая позволит вывести антисемитизм и национальную вражду за рамки современного общества.

В своем выступлении Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил: "Украинское государство выбрало правильный путь, стараясь утверждать в обществе межнациональный и межрелигиозный мир и согласие. Нам следует достоверно воспринимать и излагать исторические события прошлого, чтобы не допустить повторения преступлений антисемитизма и национальной вражды".

Конференция продолжится 16 октября мероприятиями в помещении Верховной Рады Украины.