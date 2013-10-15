В Греции открыли памятник святому Феодору Ушакову

На греческом острове Закинф открыт памятник святому праведному воину Феодору Ушакову.

«Для нас очень важно то, что памятник на Закинфе установлен по инициативе Греческой церкви при поддержке мэрии острова. Это свидетельствует о том, что греческий народ сердцем принял святого адмирала Ушакова и глубоко чтит роль России и русского флота в освобождении островов и создании первого независимого греческого государства — Республики семи ионических островов (в 1800-1807 годах)», — заявил на открытии председатель форума «Русская неделя на Ионических островах» Олег Костин.

Закинф выполнил свой долг, установив памятник знаменитому адмиралу, который фактически заложил основы первого независимого греческого государства, сказал мэр острова Стелиос Бозикис.

К монументу, установленному в самом центре столицы острова — города Закинтоса — у стен храма Святого Дионисия, были возложены венки и цветы от митрополии и руководства Закинфа, международного общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», ВРНС, посольства, военного атташе России в Греции и почетного консульства РФ на Ионических островах.

В церемонии участвовал почетный караул моряков со вспомогательного судна Черноморского флота КИЛ-158.

Правмир