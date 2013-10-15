На Луганщине более 30 % осужденных посещают православные храмы

В Луганской области в учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины более 30 % осужденных

посещают православные церкви.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Луганской области Юлия Однабокова, 14 октября, в праздник Покровы Пресвятой Богородицы, для осужденных, которые отбывают наказания, состоялись духовно-просветительские мероприятия.

По ее словам, учреждения пенитенциарной службы области более 16 лет сотрудничают с Луганской епархией УПЦ. В текущем году были подписаны соглашения о сотрудничестве с Ровеньковской и Свердловской, а также Северодонецкой и Старобельской епархиями.

За эти годы на территории учреждений оборудованы 21 молитвенная комната, в 5 колониях возведены православные часовни, в 4 - церквушки, в Свердловской исправительной колонии возведен православный храм. Более 30 % осужденных регулярно посещают православные церкви.

Кроме того в учреждениях исполнения наказаний Луганской области религиозно-просветительскую работу среди осужденных также проводят представители 5 религиозных организаций, в том числе Луганский областной союз мусульман "Таухид", христианская миссия Евангельское милосердие и др.