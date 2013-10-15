10 ноября пройдет третий Всеукраинский День молитвы за сирот

10 ноября состоится третий «Всеукраинский День молитвы за сирот». В этот день христиане Украины будут просить Бога, чтобы Он спас всех детей-сирот, защитил и благословил их счастливым будущим. По этому поводу президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнийко обратился к христинам Украины с призывом присоединиться к этой молитве лично, приобщиться к ней всей семьей, а также пригласить своих друзей и знакомых.

«Почти каждый день мне приходится сталкиваться с проблемами детей-сирот. Их страдания наполняют сердце невыразимой болью. С какой завистью они смотрят на детей, живущих в любящих семьях. Как они мечтают о папе и маме, каждую ночь видят сны о счастливой семье. Эти обездоленные дети готовы отдать все, лишь бы почувствовать тепло семейного уюта. Ведь ни один интернат или детский дом, даже те, которые оборудованы наиболее современной техникой, мебелью или игрушками, никогда не заменят ребенку заботливых родителей.

Сегодня 24000 украинских детей-сирот нуждаются в усыновлении, а около 40 тысяч детей воспитываются в интернатах, не имея официального статуса и оставаясь сиротами при живых родителях. И еще сотни тысяч детей страдают от жестокого обращения и насилия. Иногда даже начинает казаться, что проблема сиротства в нашей стране очень большая и неразрешимая. Но именно вера и Божьи обетования помогают преодолевать отчаяние. И когда я вижу счастливые глаза ребенка, жизнь которого изменилась к лучшему, когда он обрел новую любящую семью, я понимаю, что это радуется сам Господь», – говорится в обращении президента Альянса «Украина без сирот» Романа Корнийко.

Подробную информацию и различные материалы, которые помогут в проведении Дня молитвы, можно получить на сайте www.densyrot.org.ua