В Москве пройдет X юбилейный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

03:20, 12 октября 2013
Общество
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С 1 по 8 ноября

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1 по 8 ноября 2013 года в Москве состоится X Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». Фестиваль, девиз которого «Доброе кино возвращается», приурочен ко Дню народного единства и празднованию Казанской иконы Божией Матери.

Основными целями фестиваля являются приобщение подрастающего поколения к духовному и нравственному наследию Отечества, возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа, инициирование и поддержка процесса создания, производства и кинопроката духовного и нравственного кино, оказание поддержки в продвижении фильмов и сценариев.

В этом году для участия в конкурсной программе кинофестиваля было заявлено 376 фильмов из 11 стран мира, к показу отобрано 168 картин, среди них игровые, короткометражные, документальные и анимационные ленты. Кроме того, в рамках фестиваля состоится показ внеконкурсной программы, специальный показ, посвященный Году охраны окружающей среды в России, а также научно-практическая конференция «Феномен "Доброе кино" в современном российском кинематографе», круглый стол «Свобода или вседозволенность? Ответственность создателей перед зрителем», Международная передвижная выставка детского художественного творчества «Божий мир глазами ребенка».

В жюри фестиваля вошли известные зарубежные и отечественные кинематографисты, среди них: Ада Роговцева (Украина), Ивар Калныньш (Латвия), Ратмир Капур (Индия), Рамиль Усманов (Киргизия), режиссеры Павел Лунгин, Вера Сторожева, дирижер Сергей Скрипка, актриса Елена Санаева.

Патриархия.ru

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