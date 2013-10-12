Предстоятель УПЦ благословил открытие XI фестиваля православного кино «Покров»

11 октября в Национальной опере Украины состоялось торжественное открытие XI Международного фестиваля православного кино «Покров», посвященного празднованию 1025 - летия Крещения Руси.

Открытие фестиваля благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Архипастырь поздравил присутствующих в зале и отметил важность православного кино для современного общества.

"Радостно объявлять о новом фестивале и сообщать, что ХІ фестиваль живет и действует. Кино - это большая сила в жизни человека как в добрые времена, так и в худшие, потому что создается для народа. Пусть развивается эта отрасль искусства в пользу и благо человечества" - сказал Блаженнейший Владыка и наградил участников прошедшего фестиваля.

Приветственное слово Президента Украины Виктора Януковича объявил советник Президента Украины - руководитель главного управления по вопросам гуманитарного развития Юрий Богуцкий. Также организаторов , участников и гостей собрания поздравили вице - премьер - министр Константин Грищенко и министр культуры Леонид Новохатько.

В день открытия фестиваля состоялась мировая премьера полнометражного художественного фильма «Лука» (2013) о православном епископе и выдающемся хирурге святителе Луке (Войно - Ясенецком).

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Международный фестиваль православного кино «Покров» является проектом Киевского Троицкого Ионинского монастыря и проводится ежегодно с 2002 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. Целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания.

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