Сегодня в Киеве стартует ХІ Международный фестиваль православного кино «Покров»

С 11 по 14 октября в Киеве состоится ХІ Международный фестиваль православного кино «Покров», посвященный празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Впервые за историю кинофестиваля «Покров» все фильмы будут транслироваться в режиме online. Это позволит тысячам ценителей православного кино по всему миру стать активными участниками и зрителями фестиваля.

Откроется кинофестиваль «Покров» в Национальной опере Украины мировой премьерой полнометражного художественного фильма «Лука» (2013) о знаменитом человеке ХХ века, православном епископе и величайшем хирурге свт. Луке (Войно-Ясенецком).

Конкурсная программа 11-го «Покрова» - 61 фильм христианского содержания в номинациях игрового, документального, короткометражного и анимационного кино, созданных за последние два года в разных странах мира.

Смотреть конкурсные фильмы можно будет традиционно бесплатно в кинозалах Дома кино (г. Киев, ул. Саксаганского, 6) и виртуально - на сайте фестиваля: www.pokrovkino.com.

В рамках фестиваля православного кино «Покров» будет проведен круглый стол на тему «Как создавать короткометражное кино». Также планируется провести ряд творческих встреч с известными актерами и режиссерами, а участников фестиваля ждет интересная паломническая программа по святому Киеву.

Также 11-ый «Покров» объявит победителей конкурса сценариев, который впервые проводился в 2013 году.

Торжественное закрытие XI фестиваля православного кино «Покров» состоится на Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в Доме кино (ул.Саксаганского, 6), начало в 18.00.

Оrthodoxy.ua