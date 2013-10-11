Приговоренный к пожизненному заключению обвенчался в колонии

В Луганской области в Славяносербской исправительной колонии № 60 в первые дни октября осужденный к пожизненному лишению свободы обвенчался со своей возлюбленной. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Луганской области Юлия Однабокова, обряд провел православный священник отец Петр.

По словам Однабоковой, за последние пять лет это первое бракосочетание пожизненно заключенного. В этом году в исправительных колониях Луганской области состоялось еще одно венчание - в Свердловской исправительной колонии № 38. Но семью создал обычный осужденный.

«Мы радостно содействуем осужденным в реализации подобных желаний, поскольку брак укрепляет связь осужденных с близкими, способствует укреплению правопослушного поведения у осужденных. Кроме того, это является напоминанием о том, что в местах лишения свободы жизни не заканчивается, что на свете есть люди, которые любят и ждут тебя несмотря на все неурядицы», - сказала Однабокова.