Храм возле Олимпийского парка в Сочи распишут 25 художников

Двадцать пять художников приступили к росписи храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возводимого у входа в Олимпийский парк в Сочи, сообщили в администрации Краснодарского края.

"Свод храма украсит изображение Спасителя, окруженного серафимами. Икона будет иметь площадь 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что роспись храма выполнят в стиле Виктора Васнецова. Прибывшие в Сочи художники — выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — прошли специальный отбор. Они завершат работы к открытию Олимпийских игр.

Этот храм, который в народе прозвали "олимпийским", станет центром культурно-исторического комплекса. В него войдет еще один храм, а также приют для престарелых.

РИА Новости