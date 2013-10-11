Совет при Минобороны поддержал законопроект о введении военного капелланства

00:24, 11 октября 2013
Общество
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Проект закона № 3143

Совет по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины выразил поддержку законопроекту № 3143, направленному на законодательное урегулирование деятельности военных священников (капелланов). Заседание Совета по этому вопросу состоялось 9 октября в Центральном Доме офицеров, сообщает ИРС.

Основные положения и новации законопроекта пояснил исполнительный директор ИРС Максим Васин. "Законопроект позволит на практике обеспечить право военнослужащих на душпастырскую опеку для удовлетворения их религиозных потребностей. Соответствующее расширение законодательной базы в этой сфере требуют нынешние реалии. Поэтому предлагаемый комплекс изменений будет способствовать развитию в Украине опыта военного капеланства, в том числе упростит участие священников в составе миротворческих контингентов от нашего государства", – отметил эксперт.

По результатам обсуждения Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины решил направить руководству профильного Комитета и депутатских фракций Верховной Рады Украины письма в поддержку законопроекта № 3143.

В этом контексте представители Церквей и религиозных организаций отметили также необходимость налаживания системного диалога с Министерством внутренних дел Украины, ведь законопроект предусматривает право на душпастырскую опеку в том числе военнослужащих внутренних войск МВД. Кроме этого во время заседания были рассмотрены вопросы совершенствования работы Совета по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины.

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