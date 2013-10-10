В Москве состоится круглый стол "Русское Православие в Америке в 1793–1917 гг".

18 октября в 11.00 в рамках проекта «История русского православного зарубежья» в Издательском Совете Русской Православной Церкви будет организован круглый стол на тему «Русское Православие в Америке в 1793–1917 гг. К 220-летию первой русской православной миссии в Америке».

В работе круглого стола примут участие церковные и светские ученые, занимающиеся изучением русского Православия на территории Америки:

– автор монографии «Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года» митрополит Калужский и Боровский Климент;

– доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН А.Ю. Петров;

– заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Московской духовной академии профессор протоиерей Владислав Цыпин;

– члены Научно-редакционного совета по изданию «Истории русского православного зарубежья», приглашенные специалисты.