В Германии открылась выставка «В блеске царей. Романовы, Вюртемберги и Европа»

5 октября по случаю празднования 400-летия Дома Романовых в Государственном музее Вюртемберга открылась большая выставка «В блеске царей. Романовы, Вюртемберги и Европа», рассказывающая о том, как породнились представители царской семьи Романовых и Вюртембергская династия, а также о связях между Россией и Европой в области образования, науки и экономики.

Среди 600 представленных на выставке экспонатов около 200 доставлены в Штутгарт из российских музеев, сообщает выставочный сайт. Среди экспонатов — иконы и предметы церковной утвари из России и богатой коллекции Людвигсбургского дворца — барочной резиденции правителей Вюртембергского дома. В их числе — свадебные венцы русской работы (вторая половина XIX в.), специально изготовленные для бракосочетания по православному обряду великой княжны Веры Константиновны и принца Евгения Вюртембергского.

Великая княжна Екатерина Павловна (1788 —1819), вышедшая замуж за короля Вюртемберга Вильгельма I, сохранила в протестантском Вюртемберге свою Православную веру. В музейной экспозиции представлены иконы из ее домашней молельни, а также серебряная кадильница и дарохранительница, изготовленные русскими мастерами.

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