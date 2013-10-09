Генетики пришли к выводу, что современные евреи родом из Италии

Международная группа генетиков опубликовала результаты анализа митохондриального генома евреев-ашкеназов, из которого следует, что их предки расселились вовсе не с Ближнего Востока. Генетический анализ указывает, что наиболее многочисленная группа евреев происходит из Италии. Подробности приведены в статье исследователей в журнале Nature Communications, а ее пересказ приводит ScienceNow. Об этом сообщает lenta.ru

Ученые из Великобритании, Испании, Италии, Малайзии, Португалии, России (специалисты института Общей генетики имени Вавилова Сергей Рычков и Оксана Наумова), США и Чехии анализировали митохондриальную ДНК (мтДНК). Эта молекула хранит генетическую информацию не в ядре клетки, а в митохондриях, которые всегда наследуются по материнской линии, поскольку достаются эмбриону исключительно из яйцеклетки.

Предварительные данные показали, что мтДНК евреев относится к одной из двух гаплогрупп, каждая из которых, впрочем, ранее была обнаружена как у евреев, так и у представителей других народов. Для более точного определения генетической истории ашкеназов было проанализировано 2500 полных и 28 тысяч частично прочитанных митохондриальных геномов от неевреев и 836 частично прочитанных мтДНК ашкеназов. Результат анализа большого объема генетического материала позволил сделать вывод о том, что наибольшее соответствие наблюдается между ашкеназской мтДНК и митохондриальными генами современного населения Италии. Ученые считают, что евреи-ашкеназы жили там как минимум в начале нашей эры, и, вполне возможно, даже раньше.

Это открытие, как пишет Science Now, противоречит не только предыдущим (однако менее масштабным и потому не столь достоверным) исследованиям, но и традиционным представлениям. По принятому государством Израиль определению, евреем (в рамках закона о возвращении, по которому все евреи могут получать израильское гражданство) считается человек, рожденный еврейкой или принявший иудаизм. Однако данные ученых говорят в пользу того, что как раз материнская линия ашкеназов уходит вовсе не на современную территорию Израиля и даже не на Ближний Восток в целом. Генетики пишут, что «менее десяти процентов мтДНК ашкеназов может быть отнесено к ближневосточным источникам с хоть какой-то степенью достоверности». Ученые предполагают, что мужские предки ашкеназов могли перебраться в Европу с Ближнего Востока, но исследование не смогло выявить их вклада, так как исследовалась наследуемая именно по материнской линии мтДНК.

Ашкеназы в большинстве случаев говорят на идише. Одна из наиболее распространенных теорий их происхождения гласит, что они распространились по Европе после завоевания Иудеи Римской империей и затем сконцентрировались на территории современной Германии. Далее из-за гонений евреи неоднократно переселялись с места на место, а после Второй мировой войны началось возвращение в Израиль, созданный на месте исторического расположения Иудеи.