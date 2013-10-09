В библейском музее Вашингтона выставят еврейский молитвенник, датированный 840 годом н.э.

50-страничный молитвенник - древнейший для иудаизма. Текст написан на древнееврейском языке и состоит из шести разделов, где приведены тексты молитв и упомянуты важнейшие события религиозной жизни иудеев, таких как легенда об апокалипсисе и Пасхальном Седере (комплекс действий, осуществляемых в определенном, строго заведенном порядке, которыми отмечается ночь Песаха, годовщина Исхода евреев из Египта - ред). Первый раздел рукописи состоит из сотни иудейских молитв.

Радиоуглеродный анализ находки показал, что книга датируется 840 годом нашей эры. Это означает, что она на 300-400 лет старше, чем самое древнее издание Торы, которое принадлежит к XII-XIII веку. Книга написана на бежевом пергаменте, ширина которого составляет 10 сантиметров, а толщина - 4 сантиметра.

"Это событие волнующее и безусловно важное для историков. Находка восполняет существенный исторический пробел между Свитками Мертвого моря и другими древнееврейскими текстами IX-X веков", - заявил Джерри Паттенгейл, исполнительный директор программы Green Scholars Initiative, работающей над сохранением и изучением древних религиозных текстов

Ученые уверены, что язык содержит вавилонские вокализации. По их мнению, скорее всего, молитвенник был написан в эпоху гаонов, духовных лидеров еврейского народа, живших в VII-XI веке нашей эры, пишет Mignews.



Сотрудники исследовательского подразделения Green Scholars Initiative, работавшие ранее с более чем 40 тысячами религиозных текстов, полагают, что этот молитвенник является иудейским аналогом христианской Книги общей молитвы, новейшее издание которой выйдет в 2015 году.

Доктор Паттенгейл лично занимается редактированием молитв, которые войдут в это издание. В создании рукописи специалисты будут опираться и на древнееврейский молитвенник. Серия Книги общей молитвы будет включать углублённое изучение некоторых старейших и наиболее редких религиозных текстов в мире. В неё войдут отрывки из Книг Бытия, Исход, Левит, Числа, книг Неемии, Иеремии, Ионы, Иезекииля и некоторые псалмы.

Древнееврейский молитвенник, изначально приобретенный у частного коллекционера, будет выставлен на всеобщее обозрение в библейском музее в Вашингтоне, который откроется в 2017 году.

РИСУ