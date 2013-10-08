«Покров» в этом году откроет телеведущий Андрей Малахов

И Татьяна Терехова

Торжественную церемонию открытия XI Международного фестиваля православного кино «Покров», которая состоится 11 октября, в Национальной опере Украины, проведут украинская телеведущая Татьяна Терехова и известный российский телеведущий Андрей Малахов. Об этом сообщил генеральный директор кинофестиваля «Покров», настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Киеве протоиерей Александр Акулов.

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