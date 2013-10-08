На месте боев за Букринский плацдарм отслужен молебен

В эти дни исполняется 70 лет боям на Букринском плацдарме, который в ходе Битвы за Днепр подразделения Воронежского фронта удерживали почти полтора месяца – практически до дня освобождения Киева, чем отвлекли на себя 10 гитлеровских дивизий, в том числе 5 танковых и 1 моторизованную.

На этом участке фронта шириной11 км и глубиной до 6 кмпогибло около 20 тыс. советских солдат.

И в прошлом здесь – на Трахтемировском полуострове Днепра – полегло немало наших православных предков – русичей и казаков. Однако в последнее время эту благодатную землю облюбовали для своих «подпиток» разного рода экстрасенсы, «биоэнергетики», неоязычники и др.

Это подвигло настоятеля храма преподобных Антония и Феодосия Печерских г. Василькова протоиерея Алексея Ефимова отслужить здесь молебен с чином причащения запасными Святыми Дарами.

Вместе с общиной храма преподобных Антония и Феодосия Печерских молились активисты Киевского Русского клуба.