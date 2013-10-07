В Лондоне проходит выставка «Живые святые»

В Национальной галерее проходит выставка «Майкл Лэнди. Живые святые», где представлены 7 крупномасштабных трехмерных скульптурных инсталляций. Их автор –50-летний Майкл Лэнди, сообщает сайт выставки.

Увлекшись работами художников раннего Возрождения, художник заинтересовался рассказами о жизни святых и приступил к созданию «кинетических скульптур».

Организаторы выставки предлагают посетителям одновременно посмотреть в музее картины Карло Кривелли «Святой Иероним» (1471), Лукаса Кранаха Старшего «Святые Женевьева и Аполлония» (1506) и алтарные работы неизвестных авторов «Стигматизация св. Франциска» (1437 – 44), «Святой Иероним» (ок. 1470) и др., вдохновившие Майкла Лэнди на создание необычных скульптур.

Среди выставленных произведений, называемых на сайте выставки «интерактивными и кинетических скульптурами», имеется и трехметровое сооружение «Колесо пыток», идея которого связана с представлением автора о мученичестве св. Екатерины Александрийской.

Посетители могут с помощью специальной механической педали привести все скульптуры в движение, и тогда они вызывают в памяти некоторые драматические моменты в жизни святых.

Лики святых и части их тела смоделированы из отдельных живописных фрагментов известных художников. Сами скульптуры cобраны из соединенных между собой пружин, катушек, старых велосипедных колес, шестеренок, приводных ремней, заводных рукояток, проволоки и т.п. Возвышаясь над посетителями, скульптуры и их рабочие части на несколько секунд приводятся в скачкообразные движения, шумят и гремят, вызывая у посетителей тревогу и даже страх.

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