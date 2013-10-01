В Украине ищут церковь Богородицы, построенную королем Данилой

1 октября, в зале Национального университета «Львовская политехника» состоится презентация результатов первой стадии реализации украинско-польского научного проекта «Поиск, идентификация и научное изучение самого старого храма Пресвятой Богородицы, построенного в городе Холми королем Данилой Галицким».

В мае этого года начались археологические исследования по поиску кафедральной церкви Пресвятой Богородицы, построенной в г. Холми Королем Данилой в ХІІІ ст. Первое упоминание об этой церкви относится к 1253 году. Впоследствии она еще несколько раз упоминается в летописях, но в ХVІІІ ст. старую кафедру разобрали, а на ее месте возвели новое здание. Следы старой кафедры потерялись – до сегодняшнего дня не было известно ее место расположения.

Главной целью проекта стало найти местоположение старой кафедры, провести археологические исследования ее остатков, выполнить идентификацию этих остатков и полностью их изучить.

Летописи указывают, что по величине и красоте кафедра не уступала другим святыням того времени. Кроме этого, она ценна тем, что в ее стенах был похоронен король Данила Галицкий и двое его сыновей – Роман и Шварн. Источники указывают, что в храме были похоронены также десятки других выдающихся лиц украинской истории – холмские епископы и представители благородных семей.

Научная идентификация остатков святыни помогла бы в исследованиях других объектов комплекса застройки королевского столичного центра в Холми. Кафедра находилась рядом с замком и дворцом Данилы и была частью архитектурного комплекса королевской резиденции XIII ст.

Исследования также могут дать сведения об истории сохраненной архитектурной памятки – бывшего кафедрального собора украинской греко-католической церкви, построенного в первой половине ХVІІІ в. и других объектов, связанных с кафедрой – колокольней, возведенной в ХІХ ст., прикафедральными зданиями ХVІІ-ХІХ ст., включая остатки оборонных стен и ворот, давним зданием монастыря Базилиан и другими объектами.

Сегодня комплекс зданий используется как католический храм и является известным в Польше базилианским центром. С другой стороны, памятки Холмской горы тесно связаны с украинской историей, и следует ожидать уже в ближайшие годы увеличения потока туристов из Украины к этим объектам. Свидетельством роста внимания украинской стороны к памяткам Холма является подписанный пятилетний рамочный проект между украинской фундацией Петра Порошенко и Институтом археологии Польской Академии Наук о проведении комплексных научных исследований по выявлению и исследованию археологических остатков собора Пресвятой Богородицы ХІІІ ст.

Аргументы и факты