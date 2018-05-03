США предоставило деньги на реставрацию стенописи церкви Святого Юра в Дрогобыче
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт подписал соглашение о финансировании грантового проекта. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт подписал соглашение о финансировании грантового проекта "Сохранение и реставрация стенописи церкви Святого Юра в Дрогобыче", в Дрогобыче (Львовская обл.), 2 сентября.
Деревянная церковь Св. Юра - одно из ярчайший произведений галицкой народной архитектуры. Относится к концу XV - началу XVI в. Привезена в Дрогобыч из прикарпатского села Надеево в 1656 году и установлена на месте сгоревшей предшественницы.
США предоставило деньги на реставрацию одной из самых ценных украинских деревянных церквей.
Художник-реставратор Лев Скоп знакомит чрезвычайного и полномочного посла США в Украине Джеффри Пайетта с уникальным стенописью церви св. Юрия
Интерьер расписан великолепными фресками С.Медицкого, сохранился старинный резной иконостас. Церковь несколько раз ремонтировалась, но не потеряла своего первоначального вида.
В понедельник в церкви Святого Юра в Дрогобыче, ул. Соленый Пруд 25 состоялось подписание соглашения о финансировании грантового проекта "Сохранение и реставрация стенописи церкви Святого Юра в Дрогобыче".
Посол США в Украине Джеффри Пайетт принял участие в церемонии предоставления гранта Посольского фонда США по сохранению культурного наследия общественной организации «Институт города Дрогобыча» и музея «Дрогобыччина» на реализацию проекта реставрации и сохранения аутентичных фресок выдающейся украинской исторической и художественной достопримечательности - деревянной Церкви святого Юра.
Дрогобыч - первый город вне Киева, который Джеффри Пайетт официально посетил по прибытии в Украину в качестве посла.
"УНИАН-Религии"
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