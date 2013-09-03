ВР предлагают отметить 120 лет со времени открытия трипольской культуры

Верховной Раде Украины предлагают отметить в 2013 году 120 лет со времени открытия трипольской культуры, которая существовала 5-6 тысяч лет тому назад на территории Украины.

Соответствующий проект Постановления ВРУ № 3167 о праздновании 120-летия открытия трипольской культуры зарегистрирован в парламенте. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины (фракция «Батькивщина»), председателя подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинц,а который является инициатором проекта.

В сообщении отмечается, что первые находки неолитической культуры - одной из самых древних человеческих цивилизаций, сделал известный украинский археолог Викентий Всеволодович Хвойка в 1893 году. Эту культуру Хвойка назвал трипольской – по названию села Триполье Киевской области, недалеко от которого он провел первую массовую розкопку древнего поселения. Многие современные исследователи считают поселение этой культуры одной из первых цивилизаций в мире.

Последующие раскопки возле сел Халепье, Веремья, Жуковцы, Щербановка недалеко от Триполья подтвердили предположение Хвойки – в Украине открыта новая древня культура.

Трипольская культура получила расцвет между IV и ІІІ тысячелетием до н.э. на территории между Карпатами и рекой Днепр. Ни одна из европейских развитых земледельческих культур не могла сравниться с ней ни по площади, ни по темпам распространения.

В настоящее время известны сотни трипольских поселений в пределах Украины. Лишь в Киевской области их обнаружено несколько сотен, почти в каждом районе. Возможно, ее основателями были древние украинцы-первоземлепашцы – ории. Именно они, ории, начали эту культуру не с меча, а с плуга, с выращивания хлеба. Они одни из первых, кто приручил коня, изобрел колесо и плуг, проложил борозды, посеял рожь и пшеницу, испек хлеб. Так начался украинский крестьянин, который нес свою хлебопашескую культуру в мир.

«Трипольская культура - один из знаковых символов европейской и украинской, в частности, цивилизации, ведь они начинались с трипольской культуры. Таким образом, празднование годовщины открытия трипольской культуры является своеобразным евроинтеграционным мероприятием», - заявил Бригинец.

«Очень хочется, чтобы вместе с празднованием этой даты был открыт Музей трипольской культуры - Историко-археологический музей “Древняя Аратта – Украина” в селе Триполье - который вот уже больше года не работает. Это было бы неплохим подарком для украинцев и гостей страны», - сказал депутат.

