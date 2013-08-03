Труды коллектива Киево-Печерского заповедника отмечены Предстоятелем УПЦ

В дни, когда Киево-Печерская лавра была закрыта, а монахи разогнаны, сотрудники вновь образованного музея на территории лавры, сохранили для будущих поколений многовековое наследие монастыря. С возрождением в 1988 году монашеской жизни в обители сотрудники историко-культурного заповедника всячески помогали братии монастыря возрождать православную святыню.

1 августа, по случаю 1025-летия Крещения Руси, а также учитывая вклад в восстановление обители, сотрудники Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника были удостоены высоких церковных наград. По благословению Предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины награждение трудового коллектива совершил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

Вручив награды, митрополит Павел поздравил всех с праздником 1025-летия Крещения Руси и поблагодарил коллектив заповедника за труды по сохранению и восстановлению лавры.

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