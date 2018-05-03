Письма русскому брату из Израиля. 7 дней, 7 ночей… Письмо третье.

Письмо первое

Письмо второе

Мой любимый брат!

Мы снова в пути. Наконец нас приветствовало солнце, а не дождь. Ты знаешь, солнце утреннего Израиля прекрасно.

Ну и лирику в сторону. Знаю, ты ее не приветствуешь.

Хайфа – единственный город Израиля, где есть метро, где на один универ целых три профессора – нобелевские лауреаты, где (ты, наверное, удивишься) центр бахаизма – тнз «религии откровения», основанной на учениях Баба. Красочные Бахайские сады спускаются по склону горы Кармель в нижний город – да, красиво, поэтому их все фотографируют. Но как-то странно.



Кармель ассоциируется с пророками Элиягу и Элишей, то есть Илией и его учеником Елисеем. Илия начал свою деятельность во время царствования Ахава, когда поклонение Яхве было оттеснено на задний план по приказу жены царя, чужеземки Иезавели. В стране был введен культ Ваала. В честь этого ханаанского божества возвели капища, которые обслуживали многочисленные жрецы.

Это Элияга предсказал стране три года засухи за поклонение Ваалу. Царь разгневался на него, и пророку пришлось спасаться бегством. Спустя три года засуха прекратилась. Но прежде Элияга устроил на этой горе Кармель спор с пророками Ваала.

Договорились, что истинный Бог, Который сумеет зажечь огонь под тельцами для жертвы всесожжения. Четыреста пятьдесят пророков Ваала напрасно взывали к своему богу, огня не было. Зато молитвы Илии оказалось достаточно, чтобы с неба пал огонь. Видя это чудо, народ перешел на сторону Яхве и по велению Илии казнил пророков Ваала…

Картины далекого прошлого, проходившие перед моим умственным взором, были прерваны очередным дождем. А мы тем временем поднимались на другую святую гору – Фавор.



Гора Фавор – да, именно та самая. С вершины, где монастырь францисканцев, видно место Преображения Господня… Виднеется гора Блаженств, на которой была произнесена Нагорная проповедь.



А вот и греческий православный монастырь Преображения Господня. Пришлось постучать, эдак раз несколько, заговорить по-гречески, чтобы попасть внутрь. «У нас есть свой грек» - шутили мы. :) У нас и правда был грекоговорящий.



Здесь, в обители, хранится чудотворная икона Божией Матери, образ отпечатался на газете. А вот и три кущи на горе Фавор. «При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Матф.17:1-4).



Далее в путь по местам, где прошло детство Богоматери, и где родился Иисус Христос, где Он совершил ряд чудес (от Матфея).

Побывали мы и в доме родителей Господа – праведного Иосифа и Девы Марии. Удивительно, но когда можешь потрогать следы истории, становится не по себе. Будто нарушил некую сакральность неизведанного прошлого. И тут отчетливо осознаешь человечность Бога и Богородицы.



В храме над источником в Назарете, где было Благовещение Марии Деве, необычайно молитвенно тихо и благоговейно. Все же, «Материнский храм».



А неподалеку от храма юные арабы-коммунисты барабанили на барабанах свой революционный гимн. Лично мне странно было видеть арабов-коммунистов, хотя. Пролетарии всех стран…



В церкви в честь Собора 12 апостолов нас встречали павлины – павлин, явно, хотел произвести впечатление, распушив хвост и на прощание пропев ту заветную песню, которой так добивался барон Мюнхаузен. «Спой, птичка, не стыдись!»



Удивительно, но великолепная роспись в этом храме не на мокрой штукатурке, а выполнена на Афоне на пленке и затем наклеена на стены. Но как идеально. (С этим согласятся, в частности, те, кто хоть раз пытался наклеить обои на стену :) А здесь не обои со зверушками – святые образы!)



Не знаю, о чем думали люди на берегу Галилейского моря, по водам которого ходил Спаситель, и где были призваны «на ловлю человеков» апостолы, наверное – о Господе. Но сейчас только о Нем и думается, глядя на это море.

Интересно, что Галилейское море сегодня вовсе не море, а озеро – в длину 21 км, а в ширину всего-навсего 12 км.



Вифсаида – родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа (Иоан. 1:44), с ним связан ряд чудес Спасителя. Свое название город получил в честь Юлии – дочери императора Августа. В переводе – «дом рыбака». Археологи утверждают, что здесь-таки был дом рыбака.



А еще – дом винодела. На то, что камни являются руинами именно дома винодела, указывает винный погреб, точнее, табличка с надписью «WINE CELLAR».

По правде сказать, вина или бочек (что там в таком случае находят археологи?) в этом погребе найдено не было. Но само наличие погреба, как заметили «искатели», уже о чем-то говорит. О чем? О том, что что-то там хранили, явно не картошку (ее к тому времени еще не "открыли") :)

Да, не буду пересказывать все то, что нам рассказал наш гид-«ходячая энциклопедия». И запомнить все – просто полочек в мозговой коробке не хватит!

Ночь и утро мы провели в Тиверии, или Тверии.



Здесь, кстати, местные ловят рыбку апостола Петра. Вкуснющая, я тебе скажу. А тунец здесь какой! По-моему, в пост здесь обязательно нужно ввести запрет на тунца – такое баловство для живота. :)

Не знаю, то ли причина – мое неравнодушие к рыбе апостола Петра, то ли изголодавшееся тело, но ужин в Тиверии стал особенным. :)

Подняв бокалы за гида и путешествующих, мы принялись за ужин. В продолжение минут двадцати не было слышно ничего, кроме звуков ножей, вилок и девяти пар челюстей. По истечении это времени кто-то из нас сказал: «Аа!» - и с наслаждением потянулся. Еще через несколько минут кто-то другой протянул: «Ааа!» - и отодвинул свою тарелку. Однако спустя еще несколько минут вернул свою тарелку, чтобы непременно познакомиться с тунцом и тиляпией. Потом я сказала «Ааа???».

В то время, как я знакомилась с тиляпией, вдруг почувствовала во рту лишнюю челюсть. Так и оказалось – эта лишняя принадлежала рыбке. Жутковатое, признаться, ощущение себя живодером, поедающим рыбу прямо с зубками. Уф! Хорошо, что мужчины за столом любят поговорить о политике и богословии, а нам, женщинам, присуще хохотать, если радуемся, если страшно или если говорим что-то глупое… :)

Знаешь, говорят, чистая совесть обеспечивает полное спокойствие человеку, но сытый желудок дает то же, но гораздо легким способом – никакой работы над собой. :)



К слову, здесь в гостиницах очень профессиональная служба безопасности. Один наш товарищ подумал, что одна американская группа, уж слишком она шумная была и пыталась вся сразу (человек эдак 10) набиться в лифт, скарманила из его кармана телефон. Грешным делом, мы все стали изумляться, мол, не удивительно, эти американцы только с виду кажутся такими доброжелательными «Хау а ю? Хау а ю?», а на самом деле…

Знаем мы, что там в Сирии, Ливии… Однако служба охраны сработала четко и сиеминутно – оказалось, телефон просто решил поспать под кроватью нашего друга…

Все-таки мы очень предвзяты друг к другу, хоть и стараемся слыть добрыми христианами. :)

Крепко жму руку, брат. Бог в помощь!

И прости за скомканные мысли и излишние эмоции. Родным поклон.

Продолжение следует...

Ольга Мамона - для "УНИАН-Религии".

Фото автора.

