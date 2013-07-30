Выбран лучший эскизный проект памятного знака в честь 1025-летия Крещения Руси

Вчера, 28 июля, состоялось объявление результатов Всеукраинского блиц-конкурса на определение лучшего эскизного проекта памятного знака в честь 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по единодушному решению членов жюри Первая премия была отдана проекту из города Киева, выполненному авторским коллективом «Архитектурное бюро Проценко» в составе: Игорь Проценко, Андрей Моложанов, Ирина Криль, Анна Потапова, Никита Гусев.

Вторую премию получил проект из города Ирпень. Авторы проекта – студент Киевского Национального университета строительства и архитектуры – архитектор Ярослав Макарчук и скульптор Артем Стрембицкий.

Третья премия досталась проекту из города Киева. Автор проекта – скульптор Анна Киселева, архитекторы – Янош Виг, Татьяна Черная (Архитектурное бюро «Я. Виг и партнеры»).

Заметим, что в целом на конкурс была подана 21 работа участниками из разных городов Украины: Киева, Бердянска, Львова, Харькова, Одессы, Днепропетровска и Донецка.

По результатам общественного голосования, которое проходило на сайте Департамента и его официальной странице facebook, из 1498 голосов большинство (305) было отдано проекту, который получил Первую премию от профессионального Жюри.

Впервые, из опыта Департамента градостроения и архитектуры в проведении общественного голосования, мнение специалистов совпало со вкусами общественности.

В пресс-службе напомнили, что конкурс на создание памятного знака в честь 1025-летия крещения Киевской Руси на Набережном шоссе был объявлен в апреле.

