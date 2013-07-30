Памятники святому Сергию Радонежскому установят в Украине, России, Беларуси и Казахстане

Памятники преподобному Сергию Радонежскому будут установлены на Куликовом поле, а также в Беларуси, Украине и в Казахстане - к отмечаемому в 2014 году 700-летию со дня рождения святого.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил глава попечительского совета благотворительного Фонда духовного наследия Сергия Радонежского, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин.

Он обсудил с руководством Троице-Сергиевой лавры подготовку к празднованию юбилея со дня рождения ее основателя - преподобного Сергия.

”В наших совместных планах - установка памятника преподобному Сергию Радонежскому и Дмитрию Донскому на Куликовом поле... Мы планируем установить памятники преподобному Сергию Радонежскому в четырех государствах СНГ - России, Беларуссии, Украине и Казахстане”, - сказал Нарышкин.

Помимо установки памятников Сергию Радонежскому и реставрации основанной им лавры, в юбилейный год предполагается выпустить специальную литературу и провести международные конференции, посвященные подвижнику.

