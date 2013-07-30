В столице в юбилейных мероприятиях приняли участие 60,6 тыс. граждан
09:16, 30 июля 2013Общество
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И 3553 работника милиции
В столице 26-28 июля в мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси приняли участие 60,6 тыс. граждан.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, охрану общественного порядка в эти дни обеспечивали 3553 работника милиции и 950 военнослужащих внутренних войск.
В период с 26 по 28 июля во время праздничных мероприятий правоохранители составили админпротоколы на 26 граждан, большинство из них – по ст. 185-1 КУоАП: «Нарушение порядка организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций».
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