Празднование Крещения Руси 27 июля прошло без грубых нарушений порядка
16:45, 28 июля 2013Общество
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Грубых нарушений общественного порядка 27 июля во время празднования Крещения Киевской Руси не зарегистрировано, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Как отмечается, охрану общественного порядка во время мероприятий по случаю праздника обеспечивали 3,5 тысяч работников правоохранительных органов.
В соответствии с данным МВД, 27 июля на территории государства состоялось 186 массовых мероприятий, в которых приняли участие 75,8 тыс. граждан.
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