Празднование Крещения Руси 27 июля прошло без грубых нарушений порядка

Грубых нарушений общественного порядка 27 июля во время празднования Крещения Киевской Руси не зарегистрировано, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается, охрану общественного порядка во время мероприятий по случаю праздника обеспечивали 3,5 тысяч работников правоохранительных органов.

В соответствии с данным МВД, 27 июля на территории государства состоялось 186 массовых мероприятий, в которых приняли участие 75,8 тыс. граждан.

