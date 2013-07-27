На Крещатике проходит праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Киевской Руси

В Киеве на Крещатике, возле здания Киевского городского совета, проходит праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, в концерте участвуют групп «Братья Карамазовы», С.К.А.Й., «Алиса», «Ю-питер», «Воскресение», а также Кубанский казачий хор.

В настоящее время послушать концерт собралось несколько тысяч зрителей, в основном молодежь.