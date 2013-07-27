Президент России вручил награды иерархам Украинской православной церкви
19:10, 27 июля 2013Общество
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27 июля в Киеве
Президент России Владимир Путин в ходе визита в столицу Украины встретился с иерархами Украинской православной церкви и вручил им государственные награды.
Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Владимир удостоен ордена Александра Невского, передает РИА «Новости».
Еще шесть митрополитов получили Ордена дружбы и почетные грамоты Президента России.
Президент России прибыл 27 июля в Киев для участия в торжествах по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.
28 июля Путин и Президент Украины Виктор Янукович посетят Севастополь, где примут участие в торжествах по случаю дня Военно-морского флота.
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