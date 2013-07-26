В «Софии Киевской» открыта выставка “Духовные святыни Киева”

По случаю празднования 1025-летия крещения Киевской Руси, Государственная архивная служба Украины совместно с Центральным государственным историческим архивом Украины подготовили документальную выставку “Духовные святыни Киева”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, торжественное открытие выставки состоялось на территории Национального заповедника ”София Киевская”.

«На выставке представлено свыше 200 исторических экспонатов, среди которых, - уникальные грамоты и документы, связанные с историей строительства и реконструкции главных религиозных святынь Киева, печатной, просветительской и общественной деятельностью церкви», - отметил и.о. председателя Государственной архивной службы Украины Виктор Воронин.

Презентованные экспонаты освещают историю таких киевских святынь как Десятинная церковь, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Братский Богоявленский монастырь, Свято-Михайловский Златоверхий монастырь, Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь, Софийский собор, также содержат сведения о римско-католических костелах, старообрядческой церкви, евангельско-лютеранской кирхе и других памятниках Киева.