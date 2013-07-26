В Украинском доме открылась выставка "X веков Православия..."

25 июля в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси, в Центральном зале Украинского дома состоялось открытие выставки «X веков Православия. История Руси в ликах ее Святых. От Киевской Руси до наших дней. Святые, их иконы, истории, судьбы».

Выставка проходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и является совместным проектом Украинского дома и православного журнала «Фома в Украине» направленным на популяризацию и развитие духовных ценностей, культуры, искусства, нравственности и носит просветительский характер.

От Украинской Православной Церкви в официальной церемонии открытия приняли участие: управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний, председатель Административного аппарата Киевской Митрополии, председатель Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального отдела «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик).

Высокопреосвященнейший владыка Антоний огласил приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви в организаторов и гостей выставки.

По благословению Его Блаженства, митрополит Антоний вручил директору Украинского дома Оксане Гриценко орден УПЦ равноапостольной княгини Ольги.

Министр культуры Украины Леонид Новохатько выразил слова благодарности Блаженнейшему Митрополиту Владимиру и митрополиту Антонию за участие в организации выставки.

В рамках проекта для посетителей представлены 150 икон православных святых с Х по ХХ век, которые повлияли на православную традицию. На выставке будут представлены информационные материалы о святых: жизнеописание в контексте исторических событий, их судьбы. Сведения о том, где хранятся их мощи, чем они покровительствуют, интересные факты и т.д.

Многие экспонаты никогда раньше не выставлялись для публичного просмотра. Большинство из них относятся к истории православного Киева, поскольку именно Киев стал православной колыбелью всех народов, вышедших из Киевской Руси. В целом экспозиция будет иметь отношения к православной традиции славянских народов.



Экспозиция икон православных святых состоит из преимущественно церковных и частных коллекций, среди которых раритетные и уникальные иконы прошлых веков. Так, на выставке будет представлена ​​икона, написанная В. Васнецовым «Равноапостольные Кирилл и Мефодий», 1885 г., а также иконы XVIII-XIX веков.

К открытию выставки издан Художественный альбом, в который будут включены изображения демонстрируемых икон, с жизнеописанием православных святых.

Выставка продлится до 6 августа.

Сайт УПЦ