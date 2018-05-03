Письма русскому брату из Израиля. 7 дней, 7 ночей… Письмо второе.

Письмо первое ЗДЕСЬ

Здравствуй, дорогой брат!

Погода здешняя оказалась мошенницей. Золотистое воспоминание о солнце медленно угасало в наших сердцах. Умолкнув, как пригорюнившиеся дети, мы отправились на променад по улочкам Тель-Авива, а затем – в древние порт Кейсарию и город тамплиеров Акко.

Дааа, ты будешь сильно удивлен, но пустынно-жаркий Израиль (как мы привыкли о нем слышать) нас встретил тучами и дождем. Но в такие моменты на ум приходили «Трое в лодке, не считая собаки», что просто заставляло на наши перебежки – от дерева к накрытию, от накрытия к дереву – смотреть с иронией.

Тель-Авив – это «белый город», название такое получил из-за большого числа белых домиков, построенных между 1920 и 1950 годами в стиле баухаус, тнз «новое единство искусства и технологий». Но сейчас некоторые домики давно не беленькие. Может, когда-то город изменит свое имя…

Здесь можно взять велосипед на прокат и прокатиться по улицам города. Не хватает только Козлевича с его «Эх, прокачу!». Особенно в шаббат замечательно – на улице никогошеньки, все магазины и даже банки (наше все) закрыты. В поисках банка и аптеки, к слову, я стерла свои глаза. Зато как удобно – нет шансов потратиться.



«Есть улицы: еврейские с названьями забавными…» Яркон, Бен Иегуда, Аленби. И с падающими домами. Но стоять рядом не опасно – падать дома, слава Богу, не собираются.:) Такая «падающая» архитектура. Но меня мучило смутное сомнение – может, на самом деле, архитекторы перебрали лишнего и для «отмазки» придумали «падающие» дома?.. 

Снова нас преследовали голосистые соловьи. А может, не соловьи. Спросила, что за птицы все поют и поют, гид так и ответил: «Птицы». А еще нас преследовали горлицы, правда, не поющие.



А на площади перед Музеем художеств узбекский еврей встретил нам, украинцев киевских, песней о… Ленинграде-Петербурге. :)



И только в Тель-Авиве можно увидеть, чтобы Америка размещалась не слева от Европы и Азии, как на карте, а справа. И цвета она красного. Интересно, это символизирует кровопролитие за свободу и демократию? Или это в честь аборигенов Штатов – краснокожих?



Кейсария же нас встретила проливным дождем.



Следует уточнить – Кейсария Ирода, потому как есть и Кейсария Филиппова.

«Жителям Кесарии… Тиберий Понтий Пилат – префект Рима в Иудее… воздвиг храм в честь Тиберия» - эта надпись на мраморной плите, найденной в 1961 году итальянскими археологами при раскопках театра в Кейсарии. Это тот самый прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Кейсария была столицей римских прокураторов.

Здесь построил Ирод «дворец на рифе» с бассейном, храм Блаженного Августа, амфитеатр, ипподром и улицу с колоннадой. И именно Кейсария – была одним из самых крупных портов мира, который был целью и Ричарда Львиного Сердца, и Салаха ад-Дина и Биберса… При солнечной погоде можно рассмотреть в открытом море камни, указывающие на размеры порта.



Весь день я предавалась грезам… То в XIII веке, то в IV, то в XVII – среди кейсарцев проливаю кровь за свою землю, среди крестоносцев проливаю кровь, чтобы завладеть чужой землей… Удивителен человек – то созидает, то рушит!

Старый город Акко в XIII веке был столицей крестоносцев на Святой Земле и на самом деле состоит из двух городов – верхнего, на территории которого мы отведали арабскую питу с хумусом и в очередной раз промокли под дождем, и подземный – крепость госпитальеров. Интересно, что среди крестоносцев госпитальеры прославились умением производить сахар и строить непробиваемые крепостные стены. А нашли этот подземный город случайно – благодаря кошке, которая любила гулять сама по себе. Как-то она все время проваливалась, будто сквозь землю. Оказалось, что ходили гулять по этому самому Акко.



Побывали в турецкой бане хамам. К слову, музейщики здесь – креативнейшие люди. Бани нет, а они воссоздали так ее, что выходишь из музея, будто правда попарившись…

Турецкая баня хамам (следы Османской империи), где можно попариться с бронзовыми статуями и попутешествовать во времени:) Кстати, арабское слово «хам» - не наш грубиян, а «жарко».



Туннель тамплиеров, вырубленный в скале (!) и проходит от крепости до самого порта. Говорят, тамплиеры по нему прям на лошадях передвигались. Ну, признаться, я, как ты знаешь, своими великанскими 1 метр 59 см, прошла по туннелю, не наклоняя головы. Если так, то лошадь тамплиера - пони. ;)



Ах, да. Улочки здесь удивительны – облущенные стены украшают картины, снуют сытые и голодные кошки, на ноги со сточной трубы льется пенная вода, на веревках сушится белье. А по соседству – храм Святого Георгия. Как говорил наш экскурсовод Игорь Трибельский, пушистенько.



А еще здесь торговый двор Хан эль Умдан, построенный эль Джезаром. Сюда съезжались торговцы со всех концов света, но сейчас здесь ничего не продают, зато проходят театральные фестивали.



Валяй ставить Шекспира, Мольера – декорации готовы. Тут я немного отстала от нашей группы, вспомнился Мольер:

…как мать,

Я вправе, я обязана сказать:

Я очень, очень недовольна...

Помилуйте, что это за семья?!

Ни в ком ни страха, ни почтенья...

У всякого свои и взгляды, и сужденья...

Скажите мне: где очутилась я?

На рынке, в таборе цыганском?!

Не знаю... но никак не в доме христианском... (Мольер «Тартюф»).

Да, таким вопросом задавалась и я, особенно попадая в арабские кварталы Израиля…

А если подняться здесь на крышу портового ресторана, то открывается красивая панорамка на город, порт, море – суггестия из вчера, завтра и будней…

Ночь мы провели в Хайфе. Удивительно красивый город! Особенно если смотреть на него с горы Кармель. (Там как раз все отели.) Этот город мало знают туристы, а зря, как по мне. Зато сюда едут лечиться больные настоящими или мнимыми болезнями. Медицина на высшем уровне, что не дивно.

Хайфа заставила меня пересмотреть «Огни большого города»… По-моему, чтобы писать такую музыку, которая звучит в фильме, нужно было глядеть именно на ночные огни Хайфы. К слову, а ведь Чаплин тоже был еврей?..

Крепко жму руку, брат. Бог в помощь!

P.S. Читай о Хайфе только под музыку из «Огней…».

Ольга Мамона для "УНИАН-Религии". Фото автора.

Продолжение следует...