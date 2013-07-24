На выставке в заповеднике «София Киевская» представят 150 редких икон

25 июля, в Национальном заповеднике «София Киевская» открывается выставка икон, посвященная 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заповедника, выставка представляет произведения украинской и русской иконописи из коллекций отечественных музеев и частных сборников.

Она будет проходить в рамках масштабного межмузейного проекта «Праздник православной церкви», отмечается в сообщении.

В проекте приняли участие Национальный художественный музей Украины (Киев), Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», Музей истории Киева, Черниговский областной художественный музей им. Григория Галагана, Музей волынской иконы (Луцк). Иконы из частных коллекций представлены, благодаря поддержке галереи «НЮ АРТ». Экспозицию дополняют иконы из ризницы Блаженнейшего митрополита Киевского и Всей Украины Владимира.

Как отметили в заповеднике «София Киевская», многие музеи хранят в своих фондах редкие произведения русской и украинской иконописи, которые почти не известны рядовому зрителю.

Эта выставка дает возможность увидеть большинство икон впервые. Около 70 икон из коллекции русской иконописи из фондов Музея волынской иконы представлены в отдельном зале. В таком объеме этот сборник экспонируется впервые. Черниговщина представлена очень разнообразно: от профессиональной иконописи черниговской школы до старообрядческой иконы, которая также бытовала в этом регионе. Кроме того, на выставке можно увидеть списки (копии) наиболее почитаемых в Украине чудотворных икон – Богоматери Владимирской и Печерской (Свенской) – из сборника Музея истории Киева, сообщили в пресс-службе.

«Выставка имеет цель не только ознакомить зрителя с отечественными коллекциями украинской и русской иконописи, но и рассказать об иконе как феномене православной культуры, открыть двойственность ее природы, выявить богословский и художественный смысл через рассказ о наиболее почитаемых праздниках, связанных с важными событиями Евангельской истории, культом отдельных святых», - отмечается в сообщении.

Всего на выставке будет представлено около 150 икон.

Выставка будет экспонироваться до 15 сентября 2013 года в выставочных залах памятника архитектуры ХVІІІ ст. «Хлибня» Национального заповедника «София Киевская» по адресу: ул. Владимирская, 24.