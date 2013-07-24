Во время празднования движение транспорта в центре столицы будет ограничено

В связи с празднованием 1025-летия Крещения Киевской Руси в эти выходные, 27-28 июля, в центре столицы будет ограничено движение автотранспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, по информации столичной Госавтоинспекции, в субботу с 10:00 до 22:00 перекроют для проезда автомобилей улицу Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Институтской. В воскресенье на этом участке движение будет ограничено с 8:00 до 22:00.

Вместе с тем, в субботу для удобства паломников также временно перекроют улицу Трехсвятительскую, от Европейской до Михайловской площади, улицу Лаврскую, от площади Славы до улицы Цитадельной, и улицу Грушевского - от улицы Шовковичной до Крепостного переулка.

Кроме того, паломникам, которые прибудут автобусами на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси, работники Госавтоинспекции предлагают воспользоваться парковочными площадками возле станций метро. В частности, такие площадки обустроены возле станций метро «Красный хутор», «Бориспольская», «Лесная» (в двух направлениях), «Житомирская», «Академгородок», «Васильковская» и «Выставочный центр».

В случае возникновения других изменений в движении автотранспорта в выходные водители будут информированы дополнительно.

