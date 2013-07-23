На берегу Северского Донца установили Поклонный крест памяти павших солдат

На высоком берегу Северского Донца в районе села Белая Гора (Попаснянский район, Луганская область) 21 июля был освящен и торжественно открыт Поклонный крест памяти павших солдат.

Об этом УНИАН сообщили в отделе культуры Северодонецкого горсовета.

На этом месте с 17 по 20 июля 1943 года при неудачной попытке советской 279-й дивизии форсировать реку, погибли более тысячи солдат. Имена многих из захороненных в братских могилах не известны, а тела погибших не были захоронены. В 2007 году северодонецкий поисковый отряд поднял на этом месте останки свыше пятидесяти красноармейцев.

По словам координатора инициативной группы установки Поклонного креста Николая Моисеенко, крест на месте трагедии установлен группой граждан, не имеющих отношения к власти и политике. Крест установлен собственными силами и за счет собственных и спонсорских средств.

На открытии присутствовали депутаты северодонецкого и лисичанского горсоветов, выступили председатель Попаснянской райгосадминистрации Игорь Агибалов и исполняющий обязанности городского головы Лисичанска Михаил Власов.

Организатором открытия Креста стал отдел культуры Северодонецкого горсовета.

Обряд освящения Поклонного креста совершили благочинный Северодонецкого округа архимандрит Иринарх (Тымчук) и благочинный Лисичанского округа архимандрит Мефодий (Агафонов).