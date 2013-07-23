24 июля состоится пресс-конференция «Праздничный концерт на Крещатике»

Пресс-конференция «Праздничный концерт на Крещатике: 1025-летие Крещения Руси»

24 июля в 11.00 в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36) состоится пресс-конференция на тему «Праздничный концерт на Крещатике: 1025-летие Крещения Руси».

В пресс-конференции примут участие:

председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов;

член международного оргкомитета празднования 1025-летия Крещения Руси, рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» (http://dkr.kiev.ua) Олег Карамазов;

член Правления международной общественной организации «День Крещения Руси», руководитель «Музея Шереметьевых» Алексей Шереметьев.

Участники пресс-конференции расскажут о встрече на Крещатике международного Крестного Хода в честь 1025-летия Крещения Руси с мощами святого равноапостольного князя Владимира и о грандиозном концерте на Крещатике, который состоится 27 июля с участием легендарных музыкальных коллективов из Украины и России.

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Контактное лицо Анна Горпинченко.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015). Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».

