На Луганщине оказана помощь 18 больным детям

В Луганской области в ходе благотворительной акции «Спаси онкобольного ребенка!» оказана помощь 18 больным детям.

Как сообщил сегодня, 22 июля, в ходе брифинга генеральный директор Луганской областной государственной телерадиокомпании Родион Мирошник, акция была начата во время Великого Поста при содействии ЛОТ и Луганской епархии УПЦ МП. В 40 луганских храмах были установлены урны для благотворительных пожертвований по сбору средств для лечения пациентов Луганской областной детской клинической больницы.

На сегодня собрано 148 тыс. 748 гривен. Из этих средств была оказана помощь 18 онкобольным детям. Каждый ребенок получил от 5 до 20 тысяч для проведения необходимого диагностического обследования или лечения за пределами области. Средства распределял наблюдательный Совет акции по рекомендациям Луганской областной детской клинической больницы.