В Харьковской области коммерческая структура присвоила здание храма Рождества Пресвятой Богородицы

Частное акционерное общество «Чугуевский молочный завод» присвоило здание храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Чугуеве, Харьковской области. Об этом заявил настоятель храма священник Вячеслав Коваль.

По его словам, церковь Рождества Пресвятой Богородицы — старейший храм Чугуева, в котором в 1844 году был крещен маленький Илья Репин — будущий всемирно известный художник. В 1960-х гг. храм был разрушен. Община храма возродилась в середине 1990-х гг. В 1997 г. приходу в качестве благотворительной помощи от находящегося по соседству молокозавода было передано ветхое здание бывшей конторы, которое используется для проведения богослужений по сей день. Право собственности на здание, снятое с баланса предприятия, по независящим от общины причинам до настоящего времени оформлено не было. За прошедшее с момента передачи здания время на предприятии сменились собственники.

«Теперь же, при попытке оформить право собственности выяснилось, что еще в 2010 году новые собственники молокозавода незаконно приняли на баланс, оформили и зарегистрировали на себя право собственности на здание нашего храма. Люди были потрясены! Оказывается, наш храм — уже не наш. Прихожане переживают, что бизнесмены продадут здание, и храм, с таким трудом возрожденный, перестанет существовать!», — рассказал настоятель храма священник Вячеслав Коваль.

Священник рассказал, что представители общины неоднократно пытались вести переговоры с руководством ЧАО «Чугуевский молочный завод», однако руководители предприятия всячески избегают встреч и не пропускают прихожан на территорию предприятия. Попытки связаться с руководством по телефону так же не имеют успеха.

«Бизнесмены открыто игнорируют нашу общину», — подчеркнул священник.

Отец Вячеслав также рассказал, что прихожане храма составили текст обращения в органы государственной власти с целью недопущения нарушения прав верующих г. Чугуева. В настоящее время проходит сбор подписей горожан под обращением.

«Нам непонятна позиция ЧАО «Чугуевский молочный завод» — одного из самых процветающих предприятий города. Здание храма на момент передачи уже было ветхим и его остаточная стоимость составляла всего 150 гривен. Да и сегодня здание не представляет большой ценности для такого серьезного предприятия. Завод ведет строительные работы, выполняет реконструкцию помещений, то есть, по всей видимости, недостатка в денежных средствах не испытывает. Непонятно, зачем людям, ведущим успешный бизнес, понадобилось еще и наше маленькое здание, нуждающееся в капитальном ремонте», — резюмировал настоятель храма.

ПРАВМИР