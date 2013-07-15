На месте молитвы князя Александра Ярославича перед Невской битвой состоялось освящение часовни

13 июля 2013 года на территории Никольского городского поселения Тосненского района, в рамках мероприятий Года духовной культуры Ленинградской области, на месте стоянки русской дружины и молитвы князя Александра Ярославича перед Невской битвой состоялся молодежный гражданско-патриотический праздник, посвященный победе князя Александра с русской дружиной над шведским войском в июле 1240 года.

Центральным событием праздника стало освящение часовни во имя святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Богослужение совершил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Как отметил владыка, мероприятия на берегу реки Тосна проводятся уже в четвертый раз. В 2010 году на этом историческом месте был установлен гранитный памятный знак, посвященный 770-летию победы в Невской битве, в 2011 рядом с памятным знаком был установлен и освящен поклонный крест, в 2012 состоялось открытие бронзового барельефа «Князь Александр» и освящение закладного камня в основании часовни в память чудесного явления перед Невской битвой благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В нынешнем году состоялось освящение часовни, а в планах на будущее — строительство храма.

В мероприятии приняли участие около тысячи молодых людей. Среди них представители казачества Украины, Санкт-Петербургской и Ростовской митрополий, участники Всероссийского православного молодежного движения, а также воспитанники Первого казачьего международного детского военно-патриотического лагеря «Доблесть», проходящего в эти дни на территории Ленинградской области по благословению председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

Патриархия.ru