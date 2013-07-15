Святое Белогорье отметило 70-летие победы в Прохоровском танковом сражении

Святое Белогорье отметило особенную дату – 70-летие победы в Прохоровском танковом сражении, которое произошло в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.

По традиции торжества начались с праздничного богослужения в храме в честь апостолов Петра и Павла, построенном к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Служение Божественной литургии возглавили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Новокаховский и Генический Филарет, епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

Основные праздничные мероприятия прошли у мемориала «Звонница», который был построен в память о павших воинах, где глава Белгородской митрополии совершил особенное молебное пение, посвященное Дню победы. Все присутствующие молились во время заупокойной литии и об упокоении душ усопших рабов Божиих, «мужественно подвизавшихся и жизнь свою за веру и Отечество положивших, невинно умученных, от ран скончавшихся и в тылу потрудившихся».

Затем над Прохоровским полем разнёсся колокольный звон. Колокол на «Звоннице» ударил трижды: каждый из ударов был посвящён памяти героев одного из ратных полей России — Куликова, Бородинского и Прохоровского.

После состоялся траурный митинг, который открыл Губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Высокопреосвященнейший митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн предложил провести в Белгородской области мероприятия под общим призывом «Вместе с дедом празднуем победу», создав в каждой семье домашний архив о родственниках — участниках Великой Отечественной.

«Сегодня каждый из нас должен спросить себя: что я сделал для того, чтобы память о моих предках-героях всегда была живой? Я предлагаю, обращаясь к подрастающему поколению: давайте начнём на Белгородчине движение «Вместе с дедом празднуем победу». Оформим семейные фронтовые альбомы, восстановим фотографии, восстановим тот добрый опыт, когда классы школьников ухаживали за ветеранами, когда постоянно навещали их, обогащаясь великим опытом и историческими знаниями, почерпнутыми не из каких-то лживых источников, а от живых свидетелей событий, которые нас всех спасли и сделали народом-победителем», — отметил владыка.

По окончании торжественного митинга к мемориалу «Звонница» были возложены цветы.

По приглашению ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Абрама Ехилевского торжества по случаю 70-летия победы в Прохоровском танковом сражении посетил Президент РФ Владимир Путин.

В работе оргкомитета приняли участие Глава Белгородской митрополии, представители ветеранских организаций. В ходе совещания участники обсудили вопросы подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проблемы, связанные с оценкой исторических событий.

ПРАВМИР