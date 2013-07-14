Гробницу святого Франциска виртуально посетили 18 млн пользователей интернета

Виртуально посетить гробницу святого Франциска в Ассизи благодаря установленной там три месяца назад веб-камере смогли 18 миллионов пользователей интернета, сообщило в субботу Радио Ватикана.

По словам монаха ордена конвентуальных фрацисканцев Энцо Фортунато, инициатора обеспечения виртуального доступа к гробнице, которая находится в нижнем храме базилики святого Фрациска в Ассизи, сигнал веб-камеры получали на мониторы своих компьютеров посетители из 123 стран мира.

"Всплеск интереса к святому Франциску связан прежде всего с тем, что именно это имя в честь Ассизского бедняка избрал себе новый Папа Римский", — отметил монах. Он добавил, что просьбы о молитве насельникам монастыря в Ассизи также можно направлять по интернету.

Как сообщил Фортунато, много людей прибегают к заступничеству святого Франциска. "Часто родители доверяют молитвам святого Франциска своих детей", — сказал монах и сообщил, что раз в неделю все полученные через интернет просьбы распечатываются и распределяются среди францисканской братии для совершения месс и молитв.

РИА Новости