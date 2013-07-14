Подведены итоги IV Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей

8-10 июля 2013 года в Москве прошел

в защиту семейных ценностей «За жизнь — 2013».

Форум собрал участников из более чем 60 регионов России, Украины и Белоруссии, а также делегатов из Ирландии, Чехии, Польши, Сербии, Финляндии, Грузии и Казахстана для поиска решений в области защиты жизни нерожденных детей.

Свои доклады представили ведущие мировые эксперты в области проблем семейной политики и демографии.

Со словами поддержки к участникам форума обратились председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и первый заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиерей Димитрий Смирнов.

На фестивале было представлено движение «ЗА», выступающее за законодательный запрет абортов.

В рамках фестиваля состоялось награждения победителей международного конкурса социальной рекламы и дизайна «Свидетельство о жизни» и конкурса «Выставки за жизнь».

Фестиваль проводится при поддержке Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Почетный председатель оргкомитета фестиваля «За жизнь» — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Патриархия.ru