Сегодня на Хортице покажут театрализованное представление о Крещении Руси

Сегодня 13 июля в 20 часов на о. Хортица академический театр имени В. Г. Магара приглашает запорожцев и гостей города на просмотр театрализованного зрелища «Крещение Руси». Постановка входит в число областных мероприятий, посвященных 1025-й годовщине Крещения Киевской Руси князем Владимиром и пройдет при поддержке Запорожской епархии УПЦ, Департамента культуры, органов областной и городской власти, сообщают «Комментарии».

Театрализованное представление посвящено двум этапам принятия христианства — приходу апостола Андрея на берега Днепра в первом веке нашей эры и крещению русичей князем Владимиром в десятом веке. В музыкально-пластических и драматических сценах представления отражены ритуалы славян-язычников, конфликт с новой верой и их перерождение, приход к христианству. Действо «Крещение Руси» пройдет на о. Хортица, прямо на берегу Днепра.

Просмотр представления бесплатный. Организацией проезда к месту проведения, по словам сотрудников театра, занимается местная власть.

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