ХІ Кинофестиваль «Покров» принимает заявки на участие в конкурсной программе

XI Международный фестиваль православного кино «Покров», который пройдёт в Киеве c 11 по 14 октября 2013 года, объявляет начало приёма заявок на участие в конкурсной программе.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, в октябре 2003 году был учреждён и проведён первый Международный фестиваль православного кино «Покров».

Целью кинофестиваля является популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших православных фильмов специальными призами и наградами.

Фестиваль «Покров» учреждён как ежегодный и проводится в канун или во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

В 2012 году кинофестивалю исполнилось 10 лет. За эти годы были созданы сотни православных фильмов, заслуживающих самых высоких наград и народной любви миллионов православных людей. Многие из них стали победителями и призёрами этого фестиваля кино.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября.

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