Протоиерей В.Чаплин: миссия Церкви не меняться, меняться должен мир вокруг

Церковь не должна подстраиваться под настроения общества, потому что ее миссия не меняться, а менять людей в соответствии с евангельскими заповедями, говорить "неудобную правду", убежден председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

"Сегодня нас пытаются убедить в том, что нам нужно меняться, исходя из некоторых действительных или мнимых общественных настроений. Господа, а почему меняться нужно именно нам? Я убежден в том, что роль Церкви в обществе именно в том, чтобы изменить его, не подстраиваться, не стремиться понравиться, а действовать так, как нам говорит Господь в Евангелие. А он предлагает изменить весь мир без исключения, каждого человека… Я убежден, что миссия Церкви всегда такова. Не меняться, а менять. Не подстраиваться, а говорить неудобную правду, за которую тебя могут распять, могут убить, могут уж, по крайней мере, оплевать", — сказал Чаплин, комментируя социологическое исследование о восприятии образа Церкви.

Социологическая служба "Среда" опросила 1,5 тысячи респондентов и 135 экспертов из епархиальных пресс-служб и православных СМИ, итоги опроса были представлены в четверг в Российском православном университете. Участникам исследования предлагалось ответить, какие определения (из предложенных 22) наиболее точно характеризую Русскую православную церковь и какой хотелось бы видеть ее в будущем. Большинство респондентов видят РПЦ традиционной, помогающей людям и пышной, а хотят видеть открытой, помогающей и аскетичной.

"А какой образ общества мы имеем в Церкви? Чего от общества ждет Церковь?" — сказал представитель Московского патриархата в ходе дискуссии после презентации социсследования. По его словам, "хорошо, когда тебя критикуют, может, это правильно тебя критикуют", но вся логика исторического бытия Церкви показывает, что "если тебя ругают за то, что написано в Евангелие, ты прав". Ни один святой не прожил жизни беспроблемно, христианское служение — всегда вызов общественным настроениям.

"Православие — это не только какая-то личная вера, которая не имеет общественного измерения. Когда мне пытаются сказать что-то подобное, я сразу вспоминаю советские времена. Христианство должно говорить обо всем, что происходит в мире и человеке… в том числе о том идеале, который неотъемлем от православной традиции и который имеет прямое отношение к устройству социума, государства, семьи", — убежден Чаплин.

РИА Новости